Área central recebe reforço e melhorias na sinalização de trânsito

Estão em execução melhorias e reforço na sinalização de trânsito na área central de Campo Mourão. O serviço foi contratado pela Diretran com recursos do Fundo Municipal de Trânsito, no valor de R$ 180 mil. A sinalização horizontal e vertical foi iniciada pela Avenida José Custódio de Oliveira, mas vai contemplar também as avenidas Irmãos Pereira, Capitão Indio Bandeira, Manoel Mendes de Camargo e Goioerê.

“Pedimos a compreensão da população porque é um trabalho que necessita de interdições temporárias, mas que vai garantir mais segurança no trânsito na área central”, justifica o diretor da Diretran, Renato Ikeda. Ele ressalta que a empresa contratada foi orientada a observar horários de menor fluxo para os serviços nos trechos de maior movimento do comércio.

Segundo Ikeda, as vias vão receber faixa de eixo, faixa de borda para estacionamento, além de pintura de faixas de pedestres. Para as vagas de motocicletas foram priorizadas as esquinas, como forma de dar maior visibilidade nos cruzamentos. Também será reforçada a sinalização de vagas preferenciais, bem como sobre a proibição de veículos acima de 6 toneladas de peso bruto.

“No trecho da Avenida José Custódio de Oliveira havia muita reclamação de comerciantes sobre excesso de velocidade e essa sinalização com demarcação dos dois lados ajuda a afunilar o fluxo de veículos”, acrescenta o diretor. A previsão de conclusão do serviço é de dois meses.