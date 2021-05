Aprovada, Tilápia no Tacho terá 2ª edição drive thru, em CM

Considerado um dos pratos típicos mais apreciados e atendendo pedidos, a Tilápia no Tacho terá a segunda edição pelo sistema drive thru, em Campo Mourão. Será no dia 20 de junho, com entrega dos combos, no Celebra Eventos.

O prato típico da cidade de Rancho Alegre do Oeste, será preparado pelo Buffet Mundial e o convite custa R$ 50,00. A retirada dos combos, composto de arroz, salada, pirão e Tilápia no Tacho, será das 10h30 às 14h.

Convites já estão à venda no Pet Shop Mundo Animal (em frente ao Paraná Supermercado do Centro), Club Rosa (esquina da Prefeitura) e na loja Anjos Colchões (ao lado das Lojas Americanas). Mais informações e convites, pelo Whatsapp 9 9925 2268, ou 99992 4900 (Márcio).