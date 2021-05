Médica que participou de festa é afastada da Santa Casa

O Hospital Santa Casa decidiu afastar, pelo prazo de 10 dias, a médica flagrada em uma festa no fim de semana, em pleno período de lockdown decretado pela prefeitura de Campo Mourão. Uma técnica de enfermagem também estava na festa.

A direção do hospital comunicou ainda que vai instaurar um processo administrativo para apurar o caso. Após a repercussão negativa do episódio, a diretoria da Santa Casa já havia se manifestado no fim de semana, por meio de nota, repudiando a atitude das profissionais de saúde que prestam serviço na instituição.

“Repudiamos veemente a conduta das profissionais, a qual está em desacordo com o que orientamos, desejamos e propagamos diante da realidade crítica que passamos, da qual a sociedade tem conhecimento até por exaustão, explicita nas redes sociais e nos veículos de comunicação”, disse um trecho da nota.

O afastamento, segundo a diretoria, acontece por questões epidemiológicas. Comissões internas da instituição vão se reunir durante a semana para avaliar o caso.