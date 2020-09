Apresentação de startups do projeto “Campo Mourão Inova” na Acicam

Saber o tamanho da fila e em quanto tempo você será atendido no conforto do sofá em casa. Ou um aplicativo de entrega para os comerciantes locais – uma espécie de mercado livre de Campo Mourão. Também um app para encontrar encanadores, pintores, babás, diaristas e demais prestadores de serviços. E mais: um serviço de entrega mais rápido, menos poluente e mais barato, feito de bicicleta.

Esses foram alguns dos projetos selecionados no edital “Campo Mourão Inova”, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico da prefeitura de Campo Mourão. Eles foram apresentados na manhã desta quinta-feira (10/9) na Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), com a presença de Ben-Hur Berbert e Nobutochi Kimura, presidente e 1º vice-presidente da entidade. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico foi representada por Carlos Alberto Facco e Eduardo Akira Azuma.

Em 2019, Campo Mourão entrou pela primeira vez no ranking das 10 cidades do Paraná com maior número de startups (empresas de tecnologia com grande potencial de escala), realizado pelo Sebrae.

SELECIONADOS

Dos 13 projetos submetidos ao edital, que contou com uma banca composta por membros da Fundação Educere, Conselho de Desenvolvimento Econômico (Codecam), UTFPR e Secretaria de Desenvolvimento Econômico, seis foram selecionados. O DeliveryTo (plataforma de vendas, que permite prestadores de serviço, empresas e motoboys se integrarem aos clientes) foi um deles. Outro foi o CMemCasa (marketplace voltado ao comércio local e regional). Também foram selecionados: Bentiviu Telemedicina (plataforma para serviço na área da saúde voltado a interação médico e paciente), Fila Digital (para ajudar o gerenciamento de filas de maneira virtual e diminuir as aglomerações em filas presenciais), TECNE APP (aplicativo para localização geográfica do prestador de serviço, avaliação e preço) e JáENTREGO (aplicativo para agilizar as entregas e coletas com bikers).

A reunião com dirigentes da Acicam teve como principal objetivo apresentar os projetos de tecnologia para a entidade, que se constitui em uma importante rede de contatos para todos os empreendedores que estão iniciando seus negócios.