Internacional vence, e segue firme na liderança do Brasileiro

Pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, Internacional, Palmeiras e Grêmio venceram nesta noite de quinta-feira (10). Com os resultados, o Colorado segue na ponta da tabela com 20 pontos e o Verdão passa a rondar o G4 com 16. Já a equipe do técnico Renato Portaluppi chega à segunda vitória no torneio, a primeira fora de Porto Alegre.

No Beira-Rio, o Ceará começou assustando os donos da casa, mas quem inaugurou o placar, aos 43, foi Thiago Galhardo, após cruzamento pela direita de Edenílson. Na segunda etapa, Galhardo voltaria a marcar novamente, com direito a drible no goleiro Fernando Prass. Foi o oitavo gol do camisa 17 do Inter, que lidera a artilharia do campeonato.

Em Itaquera, o Corinthians levou a pior no clássico contra o Palmeiras. No final do primeiro tempo, Fágner colocou a mão na bola. O lateral levou cartão vermelho e o Verdão pênalti a seu favor. Na cobrança, Luiz Adriano abriu o placar. Aos 19 do segundo tempo, Gabriel Veron ampliou para a equipe de Vanderlei Luxemburgo após receber livre dentro da área.

Já o Grêmio foi até Salvador, em Pituaçu, e superou o Bahia por 2 a 0. Os gaúchos não venciam desde a estreia contra o Fluminense, em Porto Alegre. Alisson e Darlan marcaram os gols do triunfo do Imortal. No próximo domingo (13), o Tricolor gaúcho encara o Fortaleza na sua arena.

Veja a classificação atualizada da Série A do Brasileiro.