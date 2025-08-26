Apresentação da CCT do comércio na reunião da Acicam, nesta quarta

O índice de reajuste para os comerciários, os pisos salariais e o calendário de datas e horários especiais estabelecidos na recém assinada Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) serão apresentados na reunião mensal ordinária que a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) realiza nesta quarta-feira (27/8), a partir das 18h30min.

A CCT 2025-2026 foi firmada neste mês pelos presidentes Nelson José Bizoto (do Sindicato Empresarial do Comércio Varejista de Campo Mourão e Região – Sindiempresartal) e Mauro do Oliveira (do Sindicato dos Empregados no Comércio – Sindecam). No dia 31 de maio último venceu o prazo de vigência da convenção anterior e as negociações da nova CCT estenderam-se ao longo dos últimos meses.

A apresentação da nova CCT aos empresários será feita pelo presidente do Sindiempresarial, Nelson Bizoto.

CORPO DE BOMBEIROS

Outro convidado especial da Acicam para a reunião mensal é o novo comandante do Corpo de Bombeiros de Campo Mourão, capitão Lenin Mello Mazzini. Ele assumiu a unidade em meados de junho.

Vários outros assuntos de interesse do empresariado local serão tratados no encontro que tradicionalmente reúne grande número de associados da Acicam, além de autoridades, dirigentes de outras entidades patronais, lideranças sociais e representantes de instituições de apoio ao setor produtivo.