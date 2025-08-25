Polícia Civil captura foragido condenado por homicídio em CM

A tarde desta segunda-feira (25) foi marcada por uma operação de impacto da Polícia Civil em Campo Mourão. Um homem de 40 anos, condenado em regime fechado pelo crime de homicídio, foi localizado e preso no bairro Lar Paraná.

O mandado de prisão, expedido pela comarca de Palmital, já estava em aberto há algum tempo. De acordo com as investigações, o homem não apenas fugia da Justiça, como também estaria coagindo e ameaçando familiares para que o ajudassem a se esconder. Ele ainda responde a um processo pela Lei Maria da Penha, acusado de agredir a própria mãe.

A captura aconteceu em uma residência simples na rua Primavera, na Vila Cândida, onde os policiais encontraram o foragido dentro de um barraco de dois cômodos. A abordagem foi direta e eficaz: o homem recebeu voz de prisão e foi imediatamente conduzido à 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão.

Segundo a Polícia Civil, com essa prisão a Justiça é restabelecida e o condenado volta ao regime fechado para cumprir sua pena. “Ele recebeu as pulseiras de prata e retorna para onde nunca deveria ter saído: atrás das grades”, destacou um policial envolvido na ação.