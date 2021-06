Aprenda a desenvolver aplicativos e ingresse no requisitado mercado de Técnico em Informática

O Senac Campo Mourão está com matrículas abertas para o curso Técnico em Informática para Internet presencial, que tem como objetivo formar desenvolvedores de aplicativos Web e Mobile. As aulas iniciam no dia 10 de agosto e as matrículas já estão a todo vapor.

As matrículas seguem abertas até 12 de julho, com apenas R$ 125,00 na primeira mensalidade. As demais mensalidades são em 16 x R$ 200,00.

O curso começa em 10 de agosto, com carga horária de 1 mil horas, às segundas, terças, quartas e quintas-feiras, das 19h30 às 22h30.

Tecnologias que serão desenvolvidas no curso: FrontEnd – HTML; CSS e JavaScript. BackEnd – SQL – Postgres; Python; Django e React

Matrículas pelo link:

https://www.pr.senac.br/cursos/?ehtec=1&uep=11&tc=202100046

Benefícios

– Infraestrutura de ponta;

– Corpo docente qualificado e em constante atualização;

– Chip de internet de 20GB por mês para cada aluno;

– Biblioteca Digital, com mais de mil títulos;

– 50% de DESCONTO na primeira mensalidade para matrículas até o dia 12 de julho;

– Indique um amigo eGANHE 30% de desconto em uma mensalidade;

– 20% DESCONTO para pagamento em dia.

Para mais informações envie um WhatsApp para 44 98456-4525 ou ligue 44 3518-5600