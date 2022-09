Acidente com viatura na região de Cascavel mata policial militar

Um soldado da Polícia Militar da 3ª Cia do 21º Batalhão da Polícia Militar, de Francisco Beltrão, morreu em um acidente na manhã desta terça-feira, 7, após a viatura em que estava sair da pista e capotar.

Outro policial que o acompanhava ficou gravemente ferido e as primeiras informações, de forma não oficial, é de que ele também não teria resistido aos ferimentos e entrado em óbito no hospital.

A vítima identificada apenas por soldado Renan morreu no local. Ele estava acompanhado do soldado Ritler. Os dois estariam indo a serviço na delegacia da Polícia Federal, em Cascavel, quando a viatura acabou saindo da pista e capotando várias vezes, parando em meio a algumas árvores. Equipes do Samu estiveram no local e prestaram socorro ao policial ferido, mas ele também teria entrado em óbito no hospital.