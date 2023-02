Programa Unespar 60+ está com matrículas abertas para atividades com pessoas idosas

O Programa de Extensão Unespar 60+, da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), está com as matrículas abertas até o dia 15 de março para pessoas com idade superior a 60 anos que buscam bem-estar e qualidade de vida. Para participar, basta encaminhar um e-mail para o endereço [email protected], com nome completo e cidade onde mora.

As aulas terão início no dia 21 de março. Os/as estudantes desenvolvem diversas atividades pedagógicas, esportivas, culturais e de lazer ofertadas pelas unidades da Unespar nas cidades de Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Pontal do Paraná, Paranavaí e União da Vitória. Entre elas estão artesanato, dança, canto, expressão cultural e diversas atividades de cunho artístico.

“As atividades com a pessoa idosa na Unespar são realizadas de formas diferentes em cada unidade e à sua maneira trazem à tona o debate sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que incentivam a participação de idosos nas diversas iniciativas da administração pública”, afirma o coordenador do programa, professor Sebastião Cavalcanti Neto.

Ele reitera que este é o segundo ano do Unespar 60+, apesar de alguns campi já desenvolverem o projeto com os idosos há mais tempo. “Estamos aliando a experiência dos projetos mais antigos com o impulso dos programas que iniciaram recentemente”, completa.

O Programa Unespar 60+ é a unificação dos seguintes projetos: Centro de Apoio e Desenvolvimento do Idoso (Cadi), de Campo Mourão; Universidade Aberta da Pessoa Idosa (Uapi), de Curitiba II/FAP; Universidade Aberta à Terceira Idade (Unati) e Unati Litoral, de Paranaguá; Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi), de Paranavaí; e Faculdade da Terceira Idade (Fati), de União da Vitória.

Fonte: Agência Estadual de Notícias