Após passar por Fênix, Caminhada Internacional na Natureza será realizada em Campina da Lagoa

Campina da Lagoa recebe no próximo domingo, 25, a 6ª Caminhada Internacional na Natureza, Circuito Rainha das Águas. A realização é da Emater e prefeitura local, com apoio de outros parceiros.

O percurso será de 12 quilômetros e a concentração e largada, no Arcapu, a partir das 8 horas. Antes será servido o café da manhã (opcional), a R$ 15,00. Ao final haverá almoço, também opcional, a R$ 30,00. Adquirindo os dois, paga R$ 35,00.

A Caminhada deverá reunir entre 400 e 500 participantes. Inscrições podem ser feitas por meio dos telefones: (44) 3542 2303 (Prefeitura); 3542 1213 (IDR-Paraná) ou ainda pelo site: campinadalagoa.caminhadas.info.

FÊNIX

No último domingo, 18, a caminhada foi realizada em Fênix, e reuniu cerca de 450 pessoas de 16 municípios do estado. O evento movimentou mais de R$ 9 mil na economia local envolvendo entidades parceiras, feirantes da agricultura familiar e apoiadores da comunidade.

Para a caminhante Úrsula Tostes, do município de Barbosa Ferraz, caminhar o trajeto foi uma grande satisfação. “Foi um circuito agradável, bem organizado e as pessoas muito receptivas. Durante o percurso foi possível descobrir coisas novas que atraem a atenção, além de contar com apoio de caminhantes mais experientes. Todos estão de parabéns e com certeza voltarei nas próximas edições”, disse ela.

A região de Campo Mourão já tem definido um calendário com os próximos eventos possibilitando aos caminhantes se organizarem e pegar a estrada para as próximas aventuras.