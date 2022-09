Campo Mourão participa na 16ª Primavera dos Museus

O Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira participa do Pop Up Museus Brasil, evento organizado pela Unespar, realizado nesta quarta-feira, dia 21, das 13h30 até às 17 horas. O evento conta com palestras e exposições, com temática voltada para a história do Paraná, da região e de movimentos sociais. “Independências e museus: outros 200, outras histórias” foi o tema escolhido pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) para essa temporada.

O Pop Up Museus Brasil é vinculado à 16ª Primavera dos Museus, por meio do Programa de Extensão “Histórias, Patrimônios, Artes e Públicos”. O professor do Colegiado de História da Unespar, campus União da Vitória, e docente dos Mestrados em História Pública e em Ensino de História, Michel Kobelinski, destaca que o objetivo é estimular o público a refletir as perdas sofridas durante a pandemia, o sentido da existência, a negação da ciência e imaginar um futuro melhor, projetando recomeços através da criatividade e da expressão artística em espaços públicos.

“Esse evento fortalece mais ainda a dinâmica das nossas ações”, sintetizou o coordenador do Museu Municipal, historiador Jair Elias dos Santos Junior. Para o diretor-presidente da Fundação Cultural, Roberto Cardoso, a promoção dessa ação mostra o interesse da Fundação Cultural em estreitar laços com a comunidade acadêmica. “A participação da universidade em nossas ações, realizando eventos em parceria, mostra uma nova fase que vive a Fundação Cultural e seus setores”, frisou.

O Pop Up Museus Brasil é promovido pela Unespar, campi de União da Vitória e Campo Mourão, Colegiados de História e Programas de Mestrado em História Pública e Ensino de História (ProfHistória), em conjunto com o Museu Etnográfico da Imigração Polonesa (Cruz Machado-PR); Casa da Memória Padre Bauer (São Mateus do Sul-PR); Museu Deolindo Mendes Pereira (Campo Mourão-PR); Fundação Cultural de Campo Mourão-PR; Museu da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL) e Secretaria de Cultura de União da Vitória-PR.

SERVIÇO

A transmissão do evento se dará através do canal no YouTube História Pública. Todas as informações do evento, como prazos e inscrição, estão no site do evento.