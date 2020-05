Após nova licitação, foi assinado contrato para construção do Barracão das Artes

Em cerimônia realizada na manhã desta segunda-feira (04), no gabinete do prefeito Tauillo Tezelli, foi assinado o contrato para construção do barracão das artes, um novo espaço para produções artístico-culturais do município. É a segunda vez que a obra é licitada. A primeira foi no ano passado, mas a empresa vencedora desistiu da obra antes de começar e por isso foi necessário reiniciar todo o processo e fazer uma nova licitação

A nova empresa contratada compromete-se a executar a construção pelo valor de R$ 272,4 mil, recurso liberado pelo governo federal via emenda do deputado Rubens Bueno. O espaço, com 208,6 metros quadrados, será construído no Jardim Araucária e será utilizado para produções artísticas, cursos de aperfeiçoamento, ensaios, armazenamento de materiais, entre outros.

“É uma antiga reivindicação da nossa comunidade artística”, explica a secretária da Cultura, Marley Formentini. Ela lembra que o Fundação Cultural não dispõe de um local apropriado para armazenar cenários, adereços, enfeites natalinos, entre outros bens públicos que já chegaram a ficar até a céu aberto nos fundos da Casa da Cultura e Museu Municipal.

O prefeito Tauillo Tezelli explicou sobre a necessidade do barracão para o setor cultural. “Nossos artistas merecem e se o município estivesse numa situação financeira melhor muito mais poderia ser feito, como fizemos no passado, com tantos investimentos importantes na cultura que estão dando frutos até hoje”, completou o prefeito.