Assinada ordem de serviço para asfalto no Jardim Pio XII

Foi assinada na manhã de sábado (02) a ordem de serviço para execução da pavimentação asfáltica de ruas do Jardim Pio XII. O valor do contrato é de R$ 565,8 mil para obras em 4,3 mil metros de vias públicas. Além do prefeito Tauillo Tezelli do vice Beto Voidelo, participaram da cerimônia representantes da empresa vencedora da licitação, moradores do bairro, secretários municipais e os vereadores Edson Battilani e Edoel Rocha.

O projeto de pavimentação contempla a Rua Higienópolis (entre a Ruas das Emas e 27 de Dezembro); Rua das Emas (entre a Nelson Bitencourt do Prado e Higienópolis) e Rua 27 de Dezembro (entre Nelson Bitencourt do Prado e Nossa Senhora Aparecida. A empresa responsável pela execução é a Casali.

“Essa é uma reivindicação de muitos anos da comunidade que estamos atendendo. A região do Lar Paraná estava com a maior parte das vias públicas em condições precárias, boa parte já recuperada com recape e os poucos trechos que deixamos há mais de 15 anos, como é o caso desses, apesar de todas as dificuldades financeiras que enfrentamos, estamos conseguindo fazer”, comentou o prefeito, ao acrescentar que de 2017 até agora foram quase 120 quilômetros da recape asfáltico.