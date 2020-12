Cidade Natal: Acicam sorteia carro no dia 8

O prêmio principal da campanha “Campo Mourão – Cidade Natal/2020” – um veículo Renault Kwid zero quilômetro – será sorteado pela Associação Comercial e Industrial (Acicam) no dia 8 de janeiro, às 16 horas, em evento na praça São José. Estarão concorrendo ao prêmio todos os consumidores que fizeram compras nas lojas participantes da promoção, preencheram os cupons e depositaram nas urnas da campanha que será encerrada no dia 7 de janeiro.

Cerca de 230 empresas locais aderiram neste ano a tradicional promoção da Acicam.

A premiação da campanha inclui ainda dois play station 4, cinco televisores de 32 polegadas, cinco tablets, 12 bicicletas, 150 caixas de som (bluetooth) e 300 headphones, além de 525 vale-compras que variam de R$ 20,00 a R$ 300,00 (totalizando R$ 26 mil). No total, a promoção vai distribuir 1.000 prêmios.

Promovida pela Associação Comercial e Industrial (Acicam), a campanha tem o patrocínio da Alimentos Coamo, Unimed Campo Mourão e Sicredi, além de parceria com a Cooper Card e Sicoob. A realização é da Acicam e do Município de Campo Mourão