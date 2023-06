Após localização do corpo de menino em Londrina, Segurança segue atuando no caso

O corpo do menino de 2 anos desaparecido no último sábado (10) foi localizado pelo Corpo de Bombeiros nesta sexta-feira (17), em um rio na zona rural de Londrina, região Norte do Estado. As buscas foram feitas de forma integrada entre as polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal.

Foram utilizados drones para mapear o percurso do rio, permitindo uma visão aérea detalhada da região. Além disso, cães farejadores foram empregados na busca por terra, utilizando o olfato apurado para rastrear qualquer indício do paradeiro da criança. Também foram utilizadas embarcações, que percorreram um raio de mais de 13 km pela superfície do Córrego Três Bocas.

Após o corpo ter sido encontrado, um laudo da Polícia Científica do Paraná (PCP) confirmou a identidade.

A Polícia Civil do Paraná segue investigando o caso. As diligências começaram ainda na semana passada e continuam a fim de estabelecer a dinâmica do fato. Os laudos da Polícia Científica auxiliarão nas investigações e para apontar a causa da morte.

“Estamos analisando todas as possibilidades, não descartamos nenhuma linha de investigação”, disse o delegado João Batista dos Reis.

Agência Estadual de Notícias