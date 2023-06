Operação de Inverno presta assistência a pessoas em situação de rua

Em razão da brusca queda de temperatura, a Secretaria de Assistência Social de Campo Mourão, através do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) iniciou na noite de quinta-feira (15), a Operação de Inverno 2023. O Serviço de Abordagem de Rua, juntamente com as equipes de Saúde (CAPS II e CAPS AD) ofereceram atendimento a pessoas em situação de rua no período noturno.

O serviço realizou busca ativa nas ruas, praças, locais de intensa circulação de pessoas, terminal de ônibus e rodoviária, semáforos e demais espaços públicos. As ações tiveram como foco encaminhar as pessoas para os locais de acolhimento (Casa de Passagem São Bento José Labre e Comunidade Salvando Vidas), onde é ofertado banho, jantar, pernoite e café da manhã.

Aos que foram abordados e não aceitaram o acolhimento foi oferecido cobertores e alimentação. Em razão do alto número de pessoas que necessitam de acolhimento, o município abriu um Abrigo Provisório. O principal objetivo desta operação é salvar vidas e minimizar o sofrimento de quem faz da rua sua residência. A Secretaria de Assistência Social também solicita doações de agasalhos, cobertores, roupas de camas, meias e roupas masculinas em bom estado.

Contato para mais informações

CREAS – (44) 3518-4410

Casa de Passagem – (44) 98439-8765