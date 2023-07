Após furtar botijões de padaria, dupla é presa pela PM em Campo Mourão

Dois homens foram presos logo após furtarem dois botijões de gás de uma panificadora, no centro de Campo Mourão neste fim de semana. Câmeras de monitoramento mostraram a ação dos criminosos a Polícia Militar foi acionada.

Durante patrulhamento pelas imediações foram encontrados dois indivíduos com as mesmas características das imagens registradas. Com eles, os policiais apreenderam os dois botijões de gás.

Na padaria, a equipe policial constatou que a dupla usou uma barra de ferro para arrombar o compartimento onde estavam os botijões. Ambos foram encaminhados para a delegacia com os objetos furtados para as providências cabíveis. A Central de Operações entrou em contato com a vítima que também se deslocou até a delegacia para o registro da ocorrência.