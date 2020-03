Apae terá bazar com produtos apreendidos pela Receita Federal

No próximo fim de semana a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Campo Mourão promove um bazar com produtos doados pela Receita Federal.

O bazar acontecerá na Fundação Educere, na avenida Manoel Mendes de Camargo, próximo ao Posto do Muffato, das 9h ás 17h, no sábado, e no domingo, das 9h ás 12h. Haverá distribuição de senha no local aos interessados.