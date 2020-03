Mulher desaparecida foi assassinada pelo marido

Vanessa Machado Ferreira, de 27 anos, que estava desaparecida desde a madrugada de segunda-feira (2), em Barbosa Ferraz, foi encontrado morta, nesta quarta-feira. O marido dela foi preso e confessou o crime. O corpo foi encontrado enterrado em uma mata.

A vítima era moradora da Rua Pará, na Vila do Roque. O companheiro dela A.M. dos S., contou os detalhes do crime, após ser preso. Ele disse que a mulher chegou em casa embriagada e confessou a ele que mantinha um relacionamento com outro homem e os dois discutiram.

Em seguida ela o convidou para irem ao local onde ocorria os encontros com o amante, a cerca de 4 km na estrada para o distrito de Pocinho. Após saírem do asfalto e andarem por alguns quilômetros chegaram a uma propriedade, sem morador, onde voltaram a discutir.

Segundo ele, após ser chamado de “corno”, os dois entraram em luta corporal e ele aplicou um golpe conhecido por “mata-leão”, até a mulher desfalecer. Ao perceber que a companheira estava morta ele disse que carregou o corpo por cerca de 500 metros, até chegar a uma mata, onde decidiu enterrá-lo.

Em seguida, disse que pegou a motoneta que usavam e retornou para a cidade, onde pegou uma pá, enxadão e um são de cal, para inibir o mau cheiro que viesse a exalar do corpo.

Ao retornar ao local, fez uma cova, jogou o corpo, espalhou a cal sobre e ele e cobriu de terra. Depois seguiu com a moto até outra propriedade, no bairro São Judas, onde jogou a moto em uma represa para que a mesma não fosse encontrada.

A justiça emitiu ainda ontem um mandado de prisão preventiva e o suspeito está preso na cadeia local. O corpo de Vanessa foi sepultado ainda ontem.