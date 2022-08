Casa das Fraldas entrega prêmios

A Casa das Fraldas São José, ligada a Fundação Marta Kaiser, fez na manhã desta sexta-feira (19/8) o sorteio de ação entre amigos recentemente realizada com o objetivo de arrecadar recursos para assegurar a manutenção da produção da entidade. No período da tarde, o prêmio – uma cesta de cosméticos masculinos – foi entregue ao ganhador: Victor Barbosa Teixeira.

A entrega do prêmio foi feita por Salete Doneda (secretária da Fundação Marta Kaiser) e o ganhador reside nas imediações do Parque Municipal Joaquim Teodoro de Oliveira (Parque do Lago). Ele trabalha na Cristófoli – Equipamentos de Biossegurança. Os recursos arrecadados com a promoção – comemorativa ao Dia dos Pais – serão aplicados na compra de matérias primas utilizadas na confecção de fraldas descartáveis.

CASA DAS FRALDAS

A Casa das Fraldas não recebe verbas governamentais e a manutenção é feita através de parcerias com empresas, Poder Judiciário e várias instituições, além da realização de promoções e doações.

Em 14 anos, a entidade já produziu e distribui gratuitamente cerca de 1 milhão e 900 mil fraldas descartáveis para entidades não governamentais da cidade que utilizam o produto higiênico em larga escala. Entre elas, o Lar de Idosos São Joaquim e Sant’Ana (antigo Lar dos Velhinhos Frederico Ozanam) e o Hospital Santa Casa. Também atende a cerca de 400 pessoas comprovadamente carentes, cadastradas pela Pastoral da Saúde, que recebem mensalmente um kit com 45 fraldas.

Ao atender a demanda de instituições que consomem o produto em larga escala, a Casa das Fraldas acaba gerando economia e as ajudando também a viabilizar a reforma de instalações, ampliações, aquisição de equipamentos, ampliação da clientela atendida, implementação de novas ações e outras ações dessas entidades.

Já as pessoas comprovadamente carentes que recebem kits mensal de fraldas estão devidamente cadastradas. A inclusão dos beneficiados é precedida de uma visita “in loco” para constatar a necessidade e a real situação de carência. A partir daí, a distribuição e o monitoramento tem o apoio da Pastoral da Saúde. Para o idoso ou uma pessoa acamada, por exemplo, a fralda descartável não é um simples produto de higiene. Para as pessoas carentes, atendidas pela ação, a fralda é ingrediente importantíssimo também para o resgate e manutenção da autoestima. Isso porque dificilmente teriam condições de comprar o produto.

O trabalho voluntário é outra característica marcante da Casa das Fraldas. São os alunos do Centro Universitário Integrado, membros de clubes de serviços, grupos de amigos, apenados e a comunidade de Campo Mourão que produzem – de forma voluntária – as fraldas.

A instituição tem quatro sócios beneméritos: Associação Comercial e Industrial (Acicam), Centro Universitário Integrado, Unimed/Regional de Campo Mourão e a Coamo Agroindustrial Cooperativa. Mas a ação é apoiada pelo Poder Judiciário, clubes de serviços, empresas e várias outras instituições.

Com o falecimento de Marta Kaiser Leitner em fevereiro de 2019, a ação de responsabilidade social passou a ser liderada pelo seu marido, o advogado Roberto Leitner.