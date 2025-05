Apae realiza outlet de jeans beneficente

A Apae de Campo Mourão estará promovendo nesta quarta e quinta-feira, dias 7 e 8 de maio, um outlet de jeans beneficente para angariar recursos à entidade.

O bazar será realizado no Sindicato dos Bancários, na rua Harrison José Borges, 1520, fundos do Colégio Marechal Rondon, centro de Campo Mourão.

No local serão comercializados cerca de 1.500 peças de marcas famosas com até 70% de desconto. São modelos femininos e masculinos até o número 56, com preços variando de R$ 69 a R$ 229 parcelados em até 3 vezes nos cartões de crédito.

O bazar acontece das 9h às 19h oferecendo marcas como Ricardo Almeida, Zoomp, Calvin Klein, Canal, Caution, Ellus, Le Lis Blanc, entre outras.