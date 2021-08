Apae realiza ações na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Campo Mourão promove várias ações para marcar a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que tem como tem em 2021: “É tempo de transformar conhecimento em ação”.

A campanha anual é desenvolvida, desde 1963, pela Federação Nacional das Apaes (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), no período de 21 a 28 de agosto.

A data foi instituída pela Lei nº 13.585/2.017 e busca conscientizar a sociedade acerca da luta pelos direitos das pessoas com deficiência, além de divulgar conhecimento sobre as condições sociais dessa população, como meio de transformação da realidade e superação das barreiras que as impedem de participar coletivamente em igualdade de condições com as demais pessoas.

No sábado passado começou com a divulgação das atividades no programa Tocando de Primeira, na Rádio Colméia. No domingo (22), foi celebrada missa na Catedral São José e, de segunda-feira (23) até ontem, a Apae recebeu famílias dos alunos e a comunidade na Escola, onde foram registrados o momento por meio de fotos no painel alusivo à Semana. A divulgação foi feita também em diversas mídias sociais.

Na quarta-feira teve também sorteio de brindes com transmissão ao vivo pelo Facebook da Apae. Neste sábado, a programação se encerra novamente com a participação da escola no programa Tocando de Primeira da Rádio Colméia, onde serão divulgados os melhores momentos das atividades realizadas.

Durante a semana teve também publicação de vídeos com base na Autonomia e Protagonismo da Pessoa com Deficiência.

FEIJOADA DA APAE

E neste sábado será servida também a II Feijoada da Apae, uma realização do Rotary Club de Campo Mourão Gralha Azul e Apae de Campo Mourão.

O evento será pelo sistema drive thru, com entrega das feijoadas das 11h às 14h, na Casa da Amizade, localizada na Rua Paul P. Harris. Cada convite custa R$ 50,00.