Porco à Paraguaia é a novidade para setembro, em CM

Enquanto a pandemia do coronavírus não permite a realização de festas, os eventos gastronômicos no sistema drive thru vão se tornando a opção mais viável. E o próximo, marcado para 26 de setembro, é novidade em Campo Mourão.

Trata-se do Porco à Paraguaia, que será preparado pelo Buffet Mundial. Convites já estão à venda, ao preço de R$ 50,00. A retirada dos combos será no Celebra Eventos, das 10h30 às 14h. Mais informações e disk entrega pelo telefone (44) 9 9925 2268, com Carlinhos.

ORIGEM DO PORCO À PARAGUAIA

O Porco à Paraguaia vem do tempo em que as tropas de Solano Lopez invadiram o Brasil, dando início à Guerra do Paraguai, em 1864. Os combatentes da Coluna Prestes, movimento guerrilheiro dos anos de 1920, disseminaram o Porco à Paraguaia depois de tê-lo conhecido na Região Oeste do Paraná.

Os paraguaios ensinaram-lhes como preparar a iguaria. Esta receita foi adaptada no decorrer dos anos ao gosto dos sulistas de origem alemã e italiana que colonizaram a região com o uso de temperos fortes, além de sal e limão, os dois únicos ingredientes ainda hoje adotados pelos assadores mais conservadores.

O porco à moda paraguaia passou por várias adaptações no sul do país. Aos poucos, a receita foi levada por gaúchos e paranaenses para outros estados.

INGREDIENTES

1 leitão 25 kg desossado

1 kg de milho em conserva

800 g ervilha em conserva

1 e 1/2 kg de mussarela fatiada

1 e 1/2 de presunto fatiado

500 g de azeitonas fatiadas

1 bisnaga de catupiry 1.800 g

8 kg de mandioca