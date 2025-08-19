ALEP abre exposição que reúne produção artística das APAEs do Paraná

Quem comparecer ao Espaço Cultural da Assembleia Legislativa entre esta segunda (18) e sexta-feira (22) poderá conhecer melhor a arte desenvolvida e fomentada nas aulas e oficinas ministradas nas Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs) distribuídas pelo Paraná. Ao todo, 30 obras produzidas por pessoas com deficiência estarão expostas no local.

“A arte faz a verdadeira inclusão. Ela valoriza aquilo que a pessoa produz. Ela própria se sente valorizada como pessoa, como ser humano. Quando eles produzem, em uma sala de aula ou dentro de um atelier, conseguem se desenvolver melhor. E isso faz bem para sua vida”, ressaltou o deputado Pedro Paulo Bazana (PSD) na abertura da exposição. “Aqui temos apenas uma pequena quantidade de obras. Visitando as Apaes do Paraná, vemos uma quantidade enorme de artistas”.

As obras da exposição foram selecionadas pelos 30 Conselhos Regionais das Apaes, sendo que cada entidade escolheu uma peça de arte para ser apresentada na Assembleia Legislativa do Paraná. As produções tratam de temas como natureza, música e infância, entre outros, criadas com técnicas diversas — dentre elas pintura, colagens e costura. Materiais como madeira, plástico, tecido e cerâmica compõem as obras.

Werther Fontes da Silva, vice-presidente da Federação das APAEs do Paraná, destacou os diferentes métodos adotados pelos artistas para contornar suas limitações e produzirem arte, como o uso dos pés ou da boca para pintar um quadro. “Temos uma quantidade razoável de pessoas com deficiência. E a gente precisa mostrar para toda a sociedade que, mesmo com deficiências, quando são dadas oportunidades, as pessoas demonstram talento”, frisou. “Nossos atendidos têm deficiência intelectual, mas não deixam de ter talento quando a gente promove a equidade”.

A exposição tem como tema: “Arte que inspira, talento que transforma: obras criadas por artistas com deficiência, revelando beleza, expressão e inclusão”.

Da Assessoria ALEP