Apae pede doações para ajudar famílias de alunos

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Campo Mourão está solicitando doações de alimentos não perecíveis, além de produtos de higiene e de limpeza para as famílias dos alunos e pessoas atendidas pela instituição.

A equipe de assistência social da Apae informou que grande parte das famílias atendidas, vivem em condições de vulnerabilidade socioeconômica, bem como sobrevivem com um salário mínimo provido do BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Vários alunos realizam a principal refeição do dia no período escolar, no entanto, diante do isolamento social provocado pela pandemia do coronavírus, o consumo de alimentos tende a aumentar, comprometendo assim a renda familiar.

As doações poderão ser entregues diretamente na Apae (urbana), de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h.