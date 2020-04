Acadêmicos do Integrado organizam campanha em prol do Hospital Santa Casa de CM

Diante dos desafios enfrentados pelos profissionais de saúde, que estão na linha de frente no combate ao novo Coronavírus, acadêmicos do Centro Universitário Integrado se mobilizaram e criaram uma campanha para arrecadar doações para o Hospital Santa Casa de Campo Mourão. A Instituição, que atende toda a região da Comcam, sofre com diversas restrições orçamentárias.

Batizada de “Projeto Acolher”, a iniciativa é fruto da parceria entre o Centro Acadêmico Willfried Baer (CAWB) e as Atléticas Coyote, Demônios do Campo, Matilha, Medusa, Tigres, XX de Novembro e Zeus, e tem por objetivo arrecadar recursos financeiros para que os profissionais de saúde tenham melhores condições de trabalho.

Os valores arrecadados são doados diretamente à Santa Casa de Campo Mourão, por meio da conta bancária do hospital, sem passar por nenhuma outra instituição ou intermediário. A renda arrecadada será utilizada na compra de equipamentos e insumos hospitalares como pijamas cirúrgicos, EPI’s, materiais de limpeza, entre outros.

A participação no projeto é aberta a toda a comunidade e, estudantes de qualquer instituição de ensino superior que participarem por meio de doações, receberão certificado para validação de horas extracurriculares pelo Centro Universitário Integrado. A atribuição das horas será de acordo com o valor doado, sendo 2 horas para R$10,00, 5 horas para R$20,00 e 12 horas para R$50,00 ou mais. Para receber o certificado de participação, o estudante deverá enviar o comprovante da doação ao CAWB, através do site www.linktr.ee/cawbintegrado.

De acordo com a estudante Isabela Stecanella, presidente da atlética Medusa, a solidariedade é fundamental neste momento de enfrentamento à Covid-19. “Como atlética da área da saúde, nós entendemos a importância que é ter uma força-tarefa em prol da Santa Casa neste momento, para conseguir os recursos necessários durante uma pandemia. O Projeto Acolher é uma ótima iniciativa de empatia e solidariedade com os profissionais da saúde, que são verdadeiros heróis”, afirma.

Para o estudante de Medicina e um dos fundadores do projeto, Matheus Del Cistia, participar do projeto é uma experiência única. “A crise que vivemos é um momento histórico, e saber o meu papel nela é fundamental para o meu crescimento pessoal e profissional. Pessoal pelo fato de que o altruísmo e o pensamento coletivo nos fazem pessoas melhores, pessoas responsáveis e solidárias com o próximo. Profissional, pela razão que eu escolhi cursar a Medicina, de realmente fazer a diferença na vida de alguém, de poder auxiliar aqueles que precisam e de ser a mudança que eu quero para o mundo”, explica.

Quer ajudar?

Dados para transferência/depósito:

Hospital Santa Casa de Campo Mourão

Banco do Brasil (001)

Agência: 0406-5

Conta corrente: 14192-5

CNPJ: 80.612.294/0001-41