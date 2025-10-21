Antigo quiosque na esquina da Praça São José é demolido

Foi demolido na manhã desta terça-feira (21), o antigo quiosque na Praça São José, na esquina da Avenida Capitão Indio Bandeira com a Rua Harrison José Borges. A demolição da estrutura, construída no início da década de 1980, faz parte do projeto da prefeitura de Campo Mourão de revitalização das praças centrais.

A estrutura em alvenaria, construída para servir como módulo policial em 1981, foi autorizado pela prefeitura a se tornar ponto comercial em 1991, abrigando serviço de lanchonete e choperia. Atualmente, porém, o local já não atendia os padrões exigidos pela legislação para os fins comerciais, estava abandonado e usado até por pessoas em situação de rua.

“Temos um moderno projeto em andamento para uma revitalização completa das nossas praças centrais, cujo investimento estamos buscando recursos junto ao governo do Estado”, justificou o prefeito Douglas Fabrício.