Campo Mourão inicia aplicação da Prova Saeb com 1.150 alunos do 5º ano

Teve início nesta segunda-feira (20) a aplicação da Prova Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica) nas escolas municipais de Campo Mourão. O exame, que segue até o dia 23 de outubro, envolve 1.150 estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental e tem como objetivo medir a qualidade do ensino e subsidiar políticas públicas voltadas à melhoria da educação no município.

Coordenada pela Secretaria Municipal de Educação, a iniciativa é uma importante ferramenta de diagnóstico do nível de aprendizagem dos alunos, especialmente nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática, com foco em leitura, interpretação de textos e resolução de problemas, conforme as habilidades previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

A preparação dos estudantes foi realizada ao longo de todo o percurso no Ensino Fundamental I. Neste ano, as escolas promoveram simulados e momentos intensivos de estudo, com o objetivo de familiarizar os alunos com o formato da prova e reforçar os conteúdos avaliados. Professores e equipes gestoras se mobilizaram em um trabalho conjunto para garantir um bom desempenho.

De acordo com Lucimara Neves Pereira, Técnica Pedagógica do Ensino Fundamental da Secretaria de Educação, a expectativa é bastante positiva. “Acreditamos que a dedicação dos professores, o acompanhamento pedagógico contínuo e o esforço das escolas resultarão em um excelente desempenho. A Secretaria reconhece e valoriza o trabalho coletivo desenvolvido em toda a rede para alcançar bons resultados”, destacou.

A secretária municipal de Educação, Marina de Freitas Barbosa, ressaltou a importância do Saeb para o fortalecimento das políticas educacionais do município. “A avaliação é uma oportunidade de conhecer melhor a realidade das nossas escolas e direcionar ações que promovam avanços concretos na aprendizagem. Estamos confiantes de que o empenho de toda a rede será refletido nos resultados e contribuirá para uma educação cada vez mais de qualidade em Campo Mourão”, afirmou.

A Prova Saeb é aplicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e compõe o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), um dos principais indicadores da qualidade da educação no Brasil.