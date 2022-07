Animais inscritos serão castrados nesta quinta-feira

Os donos de cães e gatos que fizeram a inscrição na semana passada poderão levar os animais para a castração nesta quinta-feira, dia 28, no mesmo local (sede da SEMA, ao lado da Ciretran). Todos os inscritos já estão informados sobre o horário: gatos das 8 às 10 horas e cães das 11 às 14h30.

Têm direito à castração gratuita os animais cujos donos apresentaram renda familiar de até dois salários mínimos ou inscritos em programas sociais do governo federal. O atendimento será feito pelo Programa de Esterilização de Cães e Gatos, promovido pela Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest) em parceria com o município.

Segundo a SEMA, nesta etapa serão castrados 217 animais (um por família), que além da cirurgia recebem gratuitamente microchip de identificação e os medicamentos necessários para o pós-operatório. O objetivo é prevenir zoonoses e evitar possíveis problemas causados pela cria indesejada de animais, como o abandono nas ruas.

Concluída ponte sobre Rio do Campo na Estrada do Alto Cafezal

Foi concluída nesta semana a ponte com tubos de concreto (bueiro) sobre o Rio do Campo, na estrada do Alto Cafezal. A substituição da ponte de madeira que existia no local era uma antiga reivindicação da comunidade, especialmente dos produtores rurais.

“A antiga ponte de madeira gerava muita manutenção e os tubos de concreto suportam melhor o tráfego pesado”, explica o diretor executivo da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade (Seimob), Julio Renisz. Na nova ponte o município investiu R$ 6 mil.