Adiado julgamento de acusado de matar ex-prefeito de Fênix

O julgamento de Aristóteles Dias dos Santos Filho, popular “Totinha”, acusado de ser o mandante do assassinato do então prefeito de Fênix, Manoel Custódio Ramos, o “Nego” foi adiado. Na época do crime, em fevereiro de 2006, Totinha era vice-prefeito da cidade. Nego foi morto a tiros quando chegada em casa.

O júri estava marcado para ter início na manhã de hoje no plenário do fórum da comarca de Engenheiro Beltrão, mas acabou adiado a pedido do advogado de defesa, Izauvi Barreto da Silva, que alegou problemas de saúde. O julgamento já está remarcado para 23 de agosto.

Além do então vice-prefeito, foram denunciadas mais duas pessoas envolvidas no crime: Sidnei Aparecido Farias e Luiz Pereira de Souza Júnior, este último seria o executor do crime. Ele teria sido contratado por Sidnei e Totinha.

Na época do crime, a Polícia apontou que o então prefeito “Nego” teria sido morto após tomar decisões à frente da prefeitura que desagradaram o vice Totinha e Farias, que era o chefe do almoxarifado municipal.

Com informações: Jornal Enfoque Regional