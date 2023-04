AME comemora 26 anos de fundação

Uma série de eventos marcaram, no último final de semana, o transcurso do 26º aniversário de fundação da Associação Mourãoense de Escritores (AME). Da programação fez parte a realização de uma reunião comemorativa na sede da entidade (que funciona na Estação da Luz Dom Eliseu Simões Mendes), seguida de uma confraternização dos associados na Pizzaria do Jacaré.

A AME foi fundada no dia 16 de abril de 1996 e sua diretoria é integrada, atualmente por: Presidente – Zilma Assad; Vice-presidente – Sérgio Luiz Maybuk; Secretaria – Nivalda Sguissard; Segunda secretária – Márcia Dal Pasquale; Tesoureiro – Cícero de Souza; Segunda tesoureira – Aravelas Aragão; Conselho Fiscal – Cristina Glaucia Schreiner da Mota, Ester de Abreu Piacentini e Maurício Caldas Carneiro; Assessoria Editorial – Dalva Helena de Medeiros, Max Moreno e Silvania Maria Costa; Assessoria de Imprensa – Izabelle Marrie de Carvalho e Pedro Rogério Lourenço Nespolo.

Descobrir, acolher, incentivar e apoiar pessoas que amam, dedicam-se, interpretam e experimentam a arte de escrever e o hábito de ler são alguns dos objetivos da AME, que já publicou várias coletâneas. Romances, poesias, crônicas e contos de seus membros podem ser encontrados em espaço reservado na Biblioteca Pública Municipal “Professor Egydio Martello”.