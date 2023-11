Ambientação de praças para ações culturais de Natal inicia em breve

O cronograma dos preparativos para o desenvolvimento do projeto Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal/2023 prevê para os próximos dias o início dos trabalhos de ambientação dos espaços públicos na área central da cidade e nos jardins Lar Paraná e Tropical. Já na Associação Sou Arte, executora do projeto, prosseguem em ritmo acelerado os trabalhos de preparação de carros alegóricos, produção de cenários para os espetáculos, confecção de figurinos e os ensaios da trupe profissional, entre outros serviços.

A ambientação das praças São José/Getúlio Vargas (centro), Alvorada (jardim Lar Paraná) e do Japão (jardim Tropical), onde será apresentado o tradicional espetáculo com a chegada do Papai Noel, incluirá diversas novidades. Segundo a presidente da Associação Sou Arte, Raquel Cruz, os três espaços receberão inovações na iluminação natalina e novas peças de ambientação para recepcionar a população e complementar a cenografia dos espetáculos.

MOBILIZAÇÃO

O trabalho mobiliza metalúrgicos, costureiras, coreógrafos, cenógrafos, pintores, carpinteiros, eletricistas, aderecistas e artesãos, além da equipe administrativa da companhia artística e outros profissionais contratados. Também já estão envolvidos os artistas da trupe profissional da Associação Sou Arte. Em quatro colégios estaduais, 100 alunos participam de oficinas semanais para participar do tradicional Cortejo Natalino pela avenida Irmãos Pereira.

O início da montagem do tradicional Túnel de Luzes, no centro de Campo Mourão, está programado para o dia 15 de novembro e os coordenadores do projeto adiantam que a atração também contará com novidades neste ano. Todos os anos, o Túnel de Luzes é um dos espaços mais fotografados e postados pela população nas redes sociais.

ATRAÇÕES

Entre as atrações do projeto Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal/2023 na praça central estão também o Quintal do Noel, Presépio Suspenso, árvore de Natal com 14 metros de altura, neve artificial, Mostra Cultural, etc.

O projeto é uma realização do Ministério da Cultura/Governo Federal – União e Reconstrução, através da Lei de Incentivo à Cultura. Oito empresas já confirmaram patrocínio: Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar Fertilizantes, Hipermercados Condor, Copel, Fomento Paraná, Paraná Supermercados, Unimed Campo Mourão e o Grupo Integrado. Já o Município de Campo Mourão, o Governo do Estado, a Associação Comercial e Industrial (Acicam) e o Sindicato Empresarial do Comércio Varejista (Sindiempresarial) participam como apoiadores.