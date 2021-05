Alvo de denúncias de aglomeração, bar é interditado por alvará vencido  

A equipe da Fiscalização da prefeitura de Campo Mourão interditou um bar na região da Vila Urupês, após diversas denúncias de que o proprietário do estabelecimento estaria desrespeitando o decreto municipal, visando o enfrentamento ao coronavírus.

Na noite de hoje, os fiscais não constataram aglomeração no local, porém, como o proprietário estava com alvará de funcionamento vencido, o estabelecimento acabou lacrado. Além da falta de alvará, outras irregularidades relacionadas a questões sanitárias também foram constatadas.

Conforme as informações, nos últimos dias, a fiscalização do município recebeu diversas denúncias, as quais davam conta de que após as 23h, o proprietário fechava o estabelecimento, mas mantinha as pessoas em seu interior.

Os vizinhos também reclamavam de som alto e denunciavam prostituição no local. Após decreto antecipando o toque de recolher para as 20h, os fiscais foram ao local para apurar as denúncias. A Polícia Militar deu apoio na operação.