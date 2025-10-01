Alunos da Unespar/CM conquistam classificação para a fase nacional da Gincana de Economia

O curso de Ciências Econômicas da Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) – Campus de Campo Mourão se destacou na XIV Gincana Nacional de Economia – Etapa Regional, garantindo a classificação de duas duplas para a fase nacional da competição.

Na etapa regional, participaram todos os cursos de Ciências Econômicas do Estado do Paraná, sendo classificadas apenas três duplas para representar o estado na fase final. Entre elas, duas são da UNESPAR/Campo Mourão, evidenciando a qualidade da formação oferecida pela instituição.

A dupla formada por Danilo Cadedo Fiorin e Tiago de Paula Schuenck, acadêmicos do 4º ano, conquistou o 1º lugar no Paraná. Já a dupla Isadora Paes Mohring Caldana e Ana Carolina Lopes Rosseau, também do 4º ano, alcançou a 3ª colocação.

A Gincana Nacional de Economia, promovida pelo Conselho Federal de Economia (Cofecon) em parceria com os Conselhos Regionais, é uma tradicional competição acadêmica que reúne estudantes de todo o país para avaliar, os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Além de testar habilidades técnicas em economia, o evento estimula o raciocínio lógico, o trabalho em equipe e a capacidade de tomada de decisão em situações práticas.

Para o Coordenador do curso de Ciências Econômicas da UNESPAR Professor Jesus Crepaldi, a participação dos alunos em competições como essa representa uma oportunidade de consolidar a formação acadêmica, fortalecer a integração entre os estudantes e projetar o nome da universidade no cenário nacional.

A fase nacional da XIV Gincana Nacional de Economia será realizada nos dias 7 e 8 de outubro de 2025, durante o XXVI Congresso Brasileiro de Economia, em Porto Alegre/RS.