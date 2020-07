Simepar prevê geada em CM nos próximos dias

O Instituto Simepar prevê temperaturas baixas e geada nos próximos dias, em Campo Mourão. Após a chuva acompanhada de vento e granizo na tarde de ontem, o frio se intensificou e a quarta-feira permanece gelada, com mínima de 5˚C.

Amanhã a previsão é de queda anda mais brusca na temperatura, com mínima 3˚C, e previsão de geada. Na sexta-feira, a temperatura será mantida, com mais geada.

No fim de semana, o frio os termômetros sobem um poucos, com mínima de 4˚C e10˚C, respectivamente, no sábado e domingo.