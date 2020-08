Palestra de abertura dos cursos técnicos do Senac: evento gratuito

Amanhã, dia 11/08, às 19h, o Senac Paraná transmitirá a abertura dos cursos Técnicos e Educação Superior. O evento será gratuito e será transmitido via YouTube. O tema será: “O novo normal é agora: seu futuro profissional!”

O “novo normal” veio reafirmar o quanto a tecnologia moderna tem se tornado indispensável na rotina das pessoas. Neste cenário, em que a fusão do mundo digital com o presencial tem transformado e enriquecido vários segmentos, em especial, a área da saúde, a tecnologia atual e de Informação vêm demonstrando que os avanços não se restringem somente aos equipamentos de ponta, por meio de descobertas, curas e pesquisas avançadas, mas também com a ampliação do foco na medicina preventiva e manutenção do atendimento humanizado.

Data: 11 de agosto de 2020

Horário: 19 horas

Formato do evento: Mesa-redonda online

Link para participar do evento: https://www.pr.senac.br/sms/abtec1/

Mais informações: WhatsApp 44 98456-4525

Participantes da mesa-redonda online

Renato Feder – Secretário de Educação do Estado do Paraná

Mestre em Economia pela Universidade de São Paulo (USP) e graduado em Administração pela Fundação Getúlio

Vargas (FGV). É Secretário da Educação do Paraná, onde comanda a educação para mais de 1,07 milhão de alunos e

gerencia mais de 100 mil servidores. Na educação Pública atuou também como assessor especial da Secretaria de

Estado de São Paulo.

Foi professor, gestor de escolas e diretor por mais de dez anos, atuando desde a Educação Básica, Educação de

Jovens e Adultos até o Ensino Superior, estando à frente das aulas de Economia na Universidade Mackenzie. Se dedicou também em experiências internacionais na Educação, tendo visitado e se profundado no funcionamento

e gestão de escolas e sistemas educacionais de países como China, Coreia do Sul, Japão, Canadá, Israel, Finlândia e

EUA. Atuou como empresário no ramo de tecnologia.

Eduardo Neves da Cruz de Souza – Instrutor da Unidade de Educação Profissional e Tecnológica de

Medianeira da área de Saúde.

Formação Acadêmica: Bacharel e Licenciado em Enfermagem Pós-graduado em Auditoria de Serviços de Saúde e

Enfermagem do Trabalho

Mestrando em Saúde Pública em Região de Fronteira

Gabriela Marcinichen Ribeiro Fernandez – Instrutora da Unidade de Educação Profissional e Tecnológica

de Curitiba – Portão da área de Gestão.

Formação Acadêmica: Bacharel em Psicologia

Pós-graduada em Terapia Familiar Sistêmica e Formação em Coaching pelo IBC São Paulo.