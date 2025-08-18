Alerta de golpe: contribuintes tem recebido intimações falsas em nome da prefeitura

A Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Procuradoria Geral, reforça o alerta para tentativas de golpe relacionadas a falsas intimações emitidas pela prefeitura.

Conforme relatos, alguns contribuintes receberam email no qual consta como remetente “Município de Campo Mourão – intimação oficial”, um setor que não existe na prefeitura. O texto alega que a presença da pessoa física ou jurídica está sendo requerida pelo juiz no fórum de Campo Mourão, informando data e suposto número do processo. A mensagem pede para clicar em um link para acessar os detalhes do processo.

“Alertamos que esse email é falso e orientamos que as pessoas não cliquem nesse link, pois trata-se de tentativa de golpe usando indevidamente o nome da prefeitura”, adverte a procuradora geral do município, Alessandra Chiroli.