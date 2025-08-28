Além de Campo Mourão, só mais seis municípios da Comcam tiveram aumento populacional

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou as Estimativas da População para Estados e Municípios com data de referência em 1º de julho de 2025 nesta quinta-feira, 28.

Campo Mourão passou dos 104 mil habitantes. São 104.122, antes eram 103.340. Na região da Comcam, apenas mais seis municípios tiveram crescimento populacional, segundo a nova estimativa do IBGE.

São eles: Araruna, com 14.894 (era 14.824); Campina da Lagoa 16.014 (15.979); Goioerê 30.025 (28.970); Juranda 7.899 (7.898); Terra Boa 18.168 (18.048) e Ubiratã 25.732 (25.517).

Os demais municípios todos apresentam redução, com margem mais negativa para Moreira Sales, que tinha 11.137 e agora aparece no ranking com 9.949 (-1.188).

Na soma total, a região da Comcam teve aumento de 500 habitantes: de 348.796 para 349.296.

PARANÁ

Já a população do Paraná ganhou 65.852 novos habitantes entre 2024 e 2025 e chegou a 11.890.517 pessoas, de acordo com a estimativa populacional do IBGE. Com isso, o Estado segue tendo a quinta maior população do País, atrás apenas de São Paulo (46 milhões), Minas Gerais (21,3 milhões), Rio de Janeiro (17,2 milhões) e Bahia (14,8 milhões).

Segundo o levantamento, o Brasil todo registrou um aumento de 837 mil pessoas e chegou a 213,4 milhões de habitantes. Logo atrás do Paraná, os maiores estados do Brasil são Rio Grande do Sul (11,2 milhões), Pernambuco (9,5 milhões), Ceará (9,2 milhões), Pará (8,7 milhões) e Santa Catarina (8,1 milhões).

Os dados são utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios. A pesquisa com a estimativa da população é anual e leva em conta os dados do Censo Demográfico de 2022 e informações sobre óbitos e nascimentos das Estatísticas de Registro Civil, do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e do sistema de Informações sobre os Nascidos Vivos (Sinasc).

Em termos proporcionais, o crescimento do Paraná foi de 0,56%, índice superior à média nacional no período, que foi de 0,39%.

Confira a lista completa dos municípios AQUI .