Festival de Xadrez reúne crianças de três cidades e ajuda Santa Casa

Dezenas de crianças de Campo Mourão, Peabiru e Araruna participaram nesse sábado, 7, do 1º Festival de Xadrez do Colégio Conexão, que além de proporcionar uma manhã de interação entre crianças teve um ato de solidariedade com a arrecadação de água de coco para a Santa Casa.

O evento foi promovido pela M&A Xadrez e o Colégio Conexão, com o apoio da Associação Mourãoense de Xadrez.

Segundo o diretor da instituição professor mestre Ademilson Vedovato Cavalcanti, o xadrez vai ao encontro de vários benefícios educacionais e, “ter este evento no mês das crianças, é motivo de muita alegria para a instituição.”