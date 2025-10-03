Agropecuária Nossa Senhora Aparecida: tradição, confiança e atenção especial ao cliente
Há 15 anos no mercado, a Agropecuária Nossa Senhora Aparecida se consolidou em Campo Mourão como referência em qualidade de produtos e atendimento personalizado. Criada em 11 de outubro de 2010 por Paulo José de Souza, hoje com 56 anos, a empresa nasceu de uma história de persistência e empreendedorismo: antes de abrir as portas do negócio, Paulo trabalhava vendendo abacaxis nas ruas da cidade.
A trajetória simples, mas cheia de dedicação, transformou-se em um empreendimento sólido, que hoje conta com duas lojas e uma equipe de colaboradores comprometidos com a missão da empresa: “Atender bem para atender sempre”.
Produtos e serviços
A Agropecuária Nossa Senhora Aparecida oferece uma linha diversificada de soluções para o dia a dia rural e urbano. Entre os principais produtos, destacam-se:
Rações de diversas marcas e finalidades;
Medicamentos veterinários;
Utensílios como churrasqueiras, panelas de ferro e alumínio;
Linha completa de acessórios pet.
Além da variedade, a empresa se diferencia pelo serviço de entrega gratuita em toda Campo Mourão para compras a partir de R$ 30,00, proporcionando comodidade e rapidez aos clientes. Atualmente, uma das grandes promoções em destaque é a ração de 25 kg por R$ 90,00 para retirada na loja.
Diferencial competitivo
Enquanto muitos enxergam a concorrência como desafio, Paulo e sua equipe têm outra visão: “Não pensamos em concorrência. Pensamos em nossos clientes. Há espaço para todos”, afirma o proprietário. Essa filosofia tem feito da Agropecuária Nossa Senhora Aparecida uma marca lembrada não apenas pelos preços atrativos, mas principalmente pelo cuidado e respeito ao consumidor.
Olhando para o futuro
Com o compromisso de inovar sem perder a essência, a empresa já projeta novidades para 2026, reforçando o desejo de sempre oferecer mais qualidade e soluções práticas para seus clientes.
Endereços e contatos
Loja 01 – Avenida Armelindo Trombini, 3823
Loja 02 – Rua Nei Braga, 446
📞 Telefone: (44) 3524-1239
📱 WhatsApp: (44) 99978-7229
✉ E-mail: [email protected]
📷 Instagram: @agrop_ns_aparecida