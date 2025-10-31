Agentes de Endemias realizam ação preventiva no Cemitério Municipal antes do Dia de Finados

Com o objetivo de evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti e reforçar o combate à dengue, a Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta sexta-feira (31) um mutirão de limpeza e vistoria no Cemitério Municipal São Judas Tadeu. A ação antecede o feriado de Finados e integra o trabalho contínuo de prevenção às arboviroses no município.

De acordo com a agente de endemias Fernanda Machado Batista, que estava à frente da ação no local, a mobilização ocorre a cada quinze dias no local, mas recebeu reforço especial nesta semana devido ao aumento dos casos registrados.

“Hoje a gente está realizando um trabalho antes do feriado de Finados. Sempre viemos aqui de 15 em 15 dias para verificar vasos de flores e plásticos que acumulam água. Agora estamos fazendo uma limpeza geral para que, no dia 2, esteja tudo certo. O importante, neste caso, é prevenir futuros casos, e é nisso que consistem as nossas atividades”, destacou Fernanda.

A ação contou com a participação de cerca de 30 agentes de endemias, divididos em duas equipes. O trabalho desta quinta-feira foi realizado no período da manhã, mas continuará no domingo (2), durante o feriado, quando haverá a presença de agentes em todos os portões do cemitério. Eles farão a entrega de panfletos educativos e orientações à população sobre os cuidados para eliminar possíveis criadouros do mosquito.

Após o feriado, as equipes retornarão ao local para recolher plásticos e materiais deixados após as chuvas.

A Prefeitura reforça a importância da colaboração de toda a comunidade, especialmente neste período, para que vasos e recipientes não acumulem água, evitando assim a proliferação do Aedes aegypti e a transmissão da dengue, zika e chikungunya.