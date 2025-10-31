Pinguins do Chafariz da Praça Getúlio Vargas retornam ao monumento após duas décadas

Tombado como patrimônio histórico municipal desde 1993, o Chafariz da Praça Getúlio Vargas é um dos marcos mais emblemáticos de Campo Mourão — e, possivelmente, o cenário mais fotografado da história da cidade. Desde ontem, quinta-feira, o monumento ganhou de volta um pedaço de sua memória: os dois pinguins ornamentais que haviam sido retirados durante a reforma de 2004.

As esculturas, que permaneceram guardadas por cerca de 20 anos no Museu de História, Imagem e Som, foram restauradas em 2024 pelo artista plástico Fernando Leão, em uma ação coordenada pela Secretaria Municipal de Cultura. Com a conclusão das obras de pintura do chafariz nesta semana, a Prefeitura, por meio da pasta, decidiu recolocar as peças em seu local de origem, completando a composição original do monumento e resgatando parte importante do patrimônio urbano mourãoense.

Para o secretário municipal de Cultura, Roberto Cardoso, o retorno das esculturas representa mais do que um gesto simbólico.

“A volta dos pinguins é um gesto de respeito à nossa história e à identidade visual de Campo Mourão. O patrimônio cultural é parte da memória coletiva e precisa ser cuidado, valorizado e transmitido para as próximas gerações. Cada detalhe recuperado é uma forma de reafirmar o quanto nossa cidade preserva suas raízes”, destacou o secretário.