Agentes da área da Saúde recebem treinamento da Polícia Militar

Agentes comunitários de Saúde e de endemias do município iniciaram nesta quarta-feira (31), um curso de capacitação sobre técnicas de defesa pessoal e de segurança. O curso, com duração de três dias, é realizado pela Polícia Militar na Associação dos Engenheiros Agrônomos, numa parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, com aval do Ministério Público do Trabalho.

Segundo o comandante do 11º BPM, tenente coronel Adauto Giraldes, a formação terá aulas teóricas e práticas voltadas a estimular os hormônios de reação para defesa pessoal. “Eles estão recebendo conhecimento que se for aprimorado pode desenvolver habilidades”, esclarece o comandante.

O secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos, explica que investir nesse tipo de qualificação é uma foram de garantir mais segurança no trabalho dos servidores que fazem visitas domiciliares. “Diante de um cenário de risco é importante conhecer técnicas de segurança”, enfatiza o secretário.

Ele lembra que a Secretaria já registrou um caso de uma agente de endemias que foi violentada durante o trabalho, além de casos de importunações e constrangimentos. “É o início de um treinamento que terá continuidade ao longo do ano e que pode ser expandido para profissionais de outras áreas que fazem o mesmo tipo de trabalho”, completa o secretário.