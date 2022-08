Zacarias Veículos de Campo Mourão recebe premiação Classe A pelo quarto ano seguido

Pelo quarto ano consecutivo, a concessionária Zacarias Veículos de Campo Mourão recebeu uma premiação que a coloca entre as melhores do País. Trata-se do prêmio Classe A concedido pela Chevrolet às melhores concessionárias do País.

Além de Campo Mourão, a concessionária de Goioerê conquistou a mesma premiação. O Diretor da Zacarias Veículos, em Campo Mourão, Gerson Dolemba falou sobre a importância de mais esse título.

“É uma honra receber essa premiação mais uma vez, pela quarta vez seguida. Agradecemos principalmente aos nossos clientes, principais responsáveis por essa conquista. Da nossa parte, buscamos retribuir oferecendo sempre o que há de melhor aos clientes de Campo Mourão e região para que no próximo ano possamos manter a premiação Classe A”, declarou Dolemba.

A premiação ocorreu na quarta-feira, 24, da semana passada, em Campo Mourão, com a participação também dos Diretores Kleber Ravaneda e Edna Nabhan, dos gerentes da loja de Campo Mourão Ernani Moreira Marques, Fernando Vaz Andreola e Vanderson de Souza, e dos gerentes da loja de Goioerê José Roberto Maciel Ruiz e Abraão Isaque Miranda Cavalcante

Atendimento, pós-venda e bom relacionamento são alguns dos fatores analisados pelos próprios clientes e coletados pela multinacional. A qualidade é imprescindível para a conquista da mais alta categoria de avaliação dentro da empresa, que está há 70 anos no mercado Paranaense.

A premiação Classe A é resultado de um processo anual de avaliação complexa, realizado na rede de concessionárias Chevrolet. Para ser uma concessionária Classe A, é necessário atender a critérios internacionais que compreendem: performance de vendas, participação de mercado, investimento em treinamento, instalações, indicadores operacionais e, principalmente, satisfação dos clientes, fator este que detém o maior peso na avaliação.

Nas duas concessionárias, em Campo Mourão e Goioerê, a empresa oferece uma ampla variedade de produtos, serviços de qualidade e, principalmente, preços competitivos.