Campo Mourão realiza 9º Festival de Música com oficinas e espetáculos gratuitos

Campo Mourão será a casa, entre os dias 14 e 21 de setembro, do 9º Festival de Música, um dos principais eventos culturais da cidade, que nesta edição reunirá oficinas, espetáculos e apresentações musicais totalmente gratuitos. As atividades acontecerão na Casa da Cultura, Lona Cultural e Teatro Municipal, com atrações para músicos, estudantes e toda a comunidade.

A programação inclui oficinas conduzidas por artistas de referência em seus instrumentos e áreas de atuação, como Thiago Ueda (Prática em Conjunto), Rui Torneze (Viola Caipira), Diego Salvetti (Violão), Juliana Satiko (Canto Caipira), Vera Figueiredo (Bateria), Everson Salazar (Big Band), Derico (Sax) e Jeff Sabbag (Piano).

Além da formação musical, o público terá acesso a espetáculos de destaque. No dia 16 de setembro, às 15h, a Casa da Cultura recebe a Orquestra de Câmara Solista de Londrina com o espetáculo “O Mundo Mágico da Música”, em parceria com o Palhaço Turino. No dia 20, às 19h, o Teatro Municipal recebe a apresentação de Derico e Jeff Sabbag. Já no dia 21, às 19h, também no Teatro Municipal, acontece o espetáculo de conclusão da Oficina de Prática de Big Band com Everson Salazar.

O secretário de Cultura de Campo Mourão, Roberto Cardoso, destaca a importância da iniciativa: “Convidamos toda a população a participar do 9º Festival de Música de Campo Mourão. Será uma semana intensa de aprendizado e cultura, com grandes músicos compartilhando conhecimento em oficinas e se apresentando em espetáculos de altíssimo nível. E o melhor: tudo gratuito e aberto à comunidade. Uma oportunidade única para viver a música em sua forma mais completa.”

Todos os espetáculos têm entrada gratuita, com retirada de ingressos diretamente no local, 30 minutos antes do início. As inscrições para as oficinas já estão abertas e podem ser feitas online pelo link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnRCPYTj4Q6RdSXNC92z9NUk_n94RplDUrGi3Tw0dnHbL9BQ/viewform