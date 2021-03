Adolescente fica ferido ao detonar munição de forma improvisada

Um adolescente de 17 anos ficou ferido após detonar um projétil de arma de fogo, de forma improvisada, batendo com duas pedras na munição. O fato inusitado ocorreu por volta das 22h30 de ontem, próximo do Colégio Vinícius de Morais, no conjunto Cohapar.

A Polícia Militar foi acionada quando o rapaz já havia dado entrada no hospital Pronto Socorro, com ferimentos no abdômen causados pelos estilhaços da munição.

Após contar como tudo aconteceu aos policiais, informando que agiu por curiosidade, a equipe foi ao local do incidente e localizou um equipamento feito com um canote de guidão de bicicleta, que foi utilizado para deflagrar o cartucho.

Próximo dali também foi encontrado um estojo deflagrado, possivelmente de calibre 36. Diante dos fatos, os objetos foram apreendidos e encaminhados para a 16ª Subdivisão da Polícia Judiciária para as providências cabíveis.

A vítima, acompanhada de sua mãe, permaneceu na Central Hospitalar para atendimento médico. De acordo com o que foi apurado pelos policiais, a lesão provocada pelo estilhaço do projétil foi superficial.