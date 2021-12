Adolescente de Luiziana com distrofia muscular realiza sonho de conhecer o Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros de Campo Mourão fez uma surpresa emocionante na manhã desta quinta-feira (9) para o adolescente Julio Cesar Monteiro, 15 anos, morador de Luiziana.

Estudante da Apae de Campo Mourão, ele sofre de Distrofia Muscular desde quando nasceu. A doença se agravou e, aos 9 anos ele parou de andar, passando a utilizar cadeira de rodas para se locomover.

Ocorre que todos os dias quando se desloca de ônibus para estudar na Apae de Campo Mourão, ela passa em frente à sede do Corpo de Bombeiros, onde manifestou o desejo de andar junto com os Bombeiros no caminhão.

Uma amiga da família que viajava no ônibus para acompanhar seu filho que também estudava na Apae, se comoveu e resolveu dar uma força para que o sonho de Julio César se tornasse realidade.

Ela então foi até o quartel do Corpo de Bombeiros e contou a história do menino ao comandante da corporação. A surpresa então foi preparada e na manhã de hoje, uma equipe do Corpo de Bombeiros com caminhão de combate a incêndio e ambulância se deslocou ao município de Luiziana, onde entrou na cidade com sirenes ligadas chamando a atenção não apenas do menino, mas também dos moradores, que imaginavam que uma ocorrência grave pudesse estar ocorrendo no município.

No entanto, aos poucos a notícia foi se espalhando e em seguida a equipe estacionou em frente à casa do garoto, que ficou maravilhado com a presença dos heróis que tanto o inspiravam.

Com ajuda dos bombeiros e da família ele foi colocado no caminhão e ainda deu uma volta pela avenida principal da cidade. Também conheceu o interior da ambulância e recebeu das mãos da corporação um caminhão pipa de brinquedo. A família agradeceu o comando do Corpo de Bombeiros por ter realizado o sonho do adolescente.

Informações: Luiziana Notícias e fotos – Corpo de Bombeiros