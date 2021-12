Cursos Técnicos Presenciais no Senac Campo Mourão

O ano está quase acabando, mas ainda é possível realizar sua matrícula em um destes cursos e começar 2022 com o pé direito. O Senac Campo Mourão está com inscrições para os seguintes cursos: Técnico em Enfermagem; Técnico em Radiologia; Técnico em Recursos Humanos e Técnico em Gastronomia

Com um ensino que preza pela qualidade, além da infraestrutura moderna e corpo docente de qualidade, os cursos técnicos do Senac PR oferecem um chip de internet com 20Gb por mês para te ajudar a estudar, além de acesso à Biblioteca Digital, com mais de mil títulos.

Matricule-se até 21 de fevereiro de 2022 e ganhe 50% de desconto na primeira mensalidade dos cursos presenciais: www.pr.senac.br/tecnicos

As aulas terão início no dia 8 de março de 2022. O Senac já é reconhecido pelos seus padrões que buscam formar um profissional altamente qualificado para o mercado de trabalho.

Quer saber mais sobre os Cursos Técnicos? Entre em contato pelo whatsapp: 44 98456 4525 ou pelo telefone: (44) 3518-5600. Acesse também através do site: https://www.pr.senac.br/tecnicos/?cidade=CAMPO-MOUR%C3%83O&uep=11