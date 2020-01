Adita retoma operações com meta de recolhimento de 1.700 toneladas

Após o período de férias dos colaboradores a Associação dos Distribuidores de Insumos e Tecnologia Agropecuária (Adita) retoma as atividades nas unidades operacionais de Maringá, Umuarama e Campo Mourão, além é claro da coleta itinerante realizada em 90 municípios da região Noroeste do Paraná. As entregas já podem ser agendas tanto por agricultores, como pelas empresas e cooperativas associadas.

No ano passado, ao todo, foram recolhidas e destinadas de forma ambientalmente correta 1.600 toneladas de embalagens de defensivos agrícolas, sem falar na ampliação da coleta itinerante e no sucesso dos projetos socioambientais, quais premiaram duas crianças da área de ação da associação em competições nacionais. “Nossa meta para este ano é ampliar a coleta para 1.700 toneladas”, projetou o gerente operacional da Adita, Waldir José Baccarin.

Vale reforçar que, no segundo semestre de 2019, dois caminhões passaram a atender os agricultores e ao quadro associativo de 180 distribuidores. Desde sua fundação, em 2003, até os dias atuais, a Adita já recolheu e destinou mais de 48 milhões de embalagens, compactadas em 20.670 toneladas.

SERVIÇO – Para mais informações acesse www.adita.org.br ou ligue para o telefone (44) 3025-3032. A Adita fica na Estrada Velha Para Paiçandu, 532, Marginal da PR 323, Maringá – PR.